Dodatkowy miliard złotych dla policji. Premier składa obietnicę

- Policja musi być dobrze wyposażona - podkreślił premier. - Jestem przekonany, że dobrze wykorzystacie te pieniądze dla bezpieczeństwa Polski i Polaków - dodał szef rządu zwracając się do policjantów.

Premier, marszałek i szef MSWiA na Święcie Policji

Hołownia podczas obchodów przemawiając do funkcjonariuszy policji przekazał w imieniu prezydium Sejmu, posłanek i posłów najlepsze życzenia oraz gratulacje awansów. Podziękował im także za codzienną służbę dla dobra obywateli.

- Chylimy dzisiaj czoła przed wszystkimi policjantami, którzy rano wychodząc na służbę, wkładając mundur, zrobili to po raz ostatni, oddając swoje życie po to, by inni mogli żyć - powiedział.