Eksperci dużego banku: Przemysł w Polsce notuje przejściowe osłabienie. Co dalej?

Ekonomiści ING omówili najnowsze dane dotyczące przemysłu. W swoim raporcie piszą, że "ożywienie w polskim przemyśle zatrzymało się, produkcja przemysłowa we wrześniu spadła -0,3 proc. r/r, w ujęciu odsezonowanym nawet nieznacznie spadła". Mimo to eksperci uważają, że "to przejściowa słabość". Zwracają uwagę, że sama konsumpcja krajowa nie wystarczy, by napędzać wzrost gospodarczy.