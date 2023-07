Kurs złotego słabnie. Powodów jest kilka

Zarówno Fed, jak i EBC, podwyższą w lipcu stopy procentowe

W środę decyzję o podwyżce stóp procentowych podejmie amerykański Fed (rynek spodziewa się podwyżki o kolejne 25 pb. (do poziomu 5,25-5,50 proc.). W czwartek podobną decyzję ma podjąć Europejski Bank Centralny, który zgodnie z prognozami ma podnieść stopy również o 25 pb. (do poziomu 3,75 proc. stopy depozytowej).

Złoty ma za sobą okres rekordowych umocnień

Gdy osłabiał się wcześniej rekordowo mocny dolar, nasza krajowa waluta w pierwszej połowie 2023 r. odnotowała okres spektakularnych umocnień. Z drugiej strony jest to jednak powrót mniej więcej do poziomów, jakie obserwowaliśmy tuż przed rosyjską inwazją na Ukrainę w lutym 2022 r., gdy dolar też kosztował momentami mniej niż 4 zł.

Nie najlepsze wieści z Ukrainy. Rosjanie atakują infrastrukturę zbożową

Ukraina wciąż radzi sobie nadspodziewanie dobrze, jednak nadzieje na szybki sukces letniej kontrofensywy okazały się zbyt optymistyczne. Dzieje się tak m.in. – jak podkreślają eksperci – z powodu utworzenia przez zimę gigantycznego pasa umocnień obronnych przez Rosjan, włączając to zaminowanie setek kilometrów linii frontu.

To celowe działanie rozregulowało rynek cen zboża i – jeśli ataki będą kontynuowane – może w średniej perspektywie zagrozić jego cenom na światowych rynkach. Wyższe ceny zboża mogłyby być z kolei być znowu impulsem do wzrostu inflacyjnych odczytów, co w razie realizacji czarnego scenariusza wymusiłoby na bankach centralnych na całym świecie, w tym w Polsce, wydłużenie okresu zacieśniania polityki monetarnej.