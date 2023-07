Starcie stronnictw w RPP. Czy ta sytuacja zaszkodzi mocnemu złotemu?

Coraz więcej ekspertów skłania się do teorii, że RPP obniży stopy już po wakacjach. Jak zauważa Michał Stajniak z domu maklerskiego XTB, rynek jest o tym nie tyle przekonany, co prawie pewny. Na jesieni mają być aż dwie obniżki, a w nieco dłuższej perspektywie możemy zejść nawet o 150 pb.

Obniżka stóp we wrześniu? "Mandat NBP to 2,5 proc., nie cztery razy tyle"

Sam prezes NBP Adam Glapiński na konferencji po lipcowym posiedzeniu RPP wyraził opinię, że "jeśli inflacja we wrześniu będzie jednocyfrowa, a prognozy będą podawać spadki inflacji w następnych kwartałach, to obniżka stóp we wrześniu jest możliwa". Jak stwierdził, w grę wchodzi wówczas obniżka na poziomie 0,25 pb.