Frank szwajcarski rośnie w siłę. Możliwa interwencja bankierów

Czytaj więcej : Coraz mniej Polaków spłaca mieszkania we frankach. A robią to bardziej terminowo niż kredytobiorcy złotówkowi

Wielokrotnie szef szwajcarskiego banku podkreślał gotowość do interwencji na rynku, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wydaje się, że obecna duża skala umocnienia franka uzasadniałaby takie działanie. Pytanie tylko o skuteczność. Na razie nie widać, żeby kurs franka miał spaść. W poniedziałek w stosunku do złotego idzie w górę około 0,2 proc.

Szwajcarzy słyną z tego, że aktywnie zarządzają walutą. Przed "czarnym czwartkiem" (15 stycznia 2015) bankierzy robili wszystko, by frank w relacji do euro nie spadł poniżej konkretnego poziomu. Gdy zaprzestali interwencji doszło do finansowego "trzęsienia ziemi", którego skutki odczuwamy do dzisiaj.