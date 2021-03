Fundusz Odbudowy utknął w kilku krajach. Nie tylko Polska wstrzymuje się z ratyfikacją

Polska nie ratyfikowała jeszcze Funduszu Odbudowy i Rozwoju, w ramach którego mamy otrzymać pomoc na ratowanie gospodarki po kryzysie. Na program pomocowy składa się 23,9 mld euro dotacji i 32,3 mld euro pożyczek. Nie jesteśmy, bynajmniej, jedynym krajem, który nie wyraził jeszcze akceptacji. Do końca kwietnia 22 państwa powinny zakończyć ratyfikację. Zrobiło to do tej pory 16 – informuje "Rzeczpospolita".