"Girl math", czyli jak usprawiedliwić drogie zakupy. Kolejny trend na TikToku

"Girl math" można przetłumaczyć na język polski jako "dziewczęcą matematykę" lub "matematykę dla dziewczyn". W nowym trendzie chodzi o to, by uzasadniać swoje wydatki, szczególnie te związane z zakupami luksusowych przedmiotów, poprzez zastosowanie "matematycznych" kalkulacji lub argumentów. Kalkulacje te są często nieoczywiste i zaskakujące. Jedną z możliwości zastosowania "girl math" jest rozkładanie ceny przedmiotu na to, ile razy go użyjemy lub – w przypadku ubrań i akcesoriów – założymy.