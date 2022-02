Henryka Bochniarz o podatkowym chaosie: "Polski Ład jest nie do naprawy"

- Moim zdaniem Polski Ład jest nie do naprawy. Za jakiś czas się z tym złem oswoimy i zostaną z nim poszczególne osoby, które będą się przepychały z ZUS-em, urzędami skarbowymi i zostaną z tym same. To jest ustawa, która została stworzona przeciwko ludziom. My codziennie odkrywamy jakieś nowe przepisy, co chwilę kolejny, idiotyczny zapis, który nie wiadomo, jak interpretować - powiedziała w programie "Money. To się Liczy" Henryka Bochniarz, przewodnicząca rady głównej Konfederacji Lewiatan. - Jarosław Kaczyński, gdyby rzeczywiście by strategiem i miał odwagę, przyznałby, że należy te przepisy zawiesić na rok, usiąść i napisać jeszcze raz. Bo teraz mamy bałagan podatkowy, w którym nikt nie jest w stanie się zorientować. A my naprawdę potrzebujemy nowego systemu podatkowego, który byłby odpowiedzią na czasy, w jakich żyjemy - dodała.