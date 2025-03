Inflacja nie zaskoczyła? "Zmiana wag w koszyku inflacyjnym ją obniżyła"

Inflacja w lutym pozostała na niezmienionym poziomie 4,9 proc. w ujęciu rocznym , co jest wynikiem znacznie niższym od konsensusu rynkowego. Istotnym czynnikiem wpływającym na ten wynik była jednak rewizja styczniowego odczytu pierwotnego odczytu - z 5,3 proc. do 4,9 proc. Co wynikało z modyfikacji wag w koszyku inflacyjnym.

Spadek cen paliw i inflacja bazowa

Według szacunków Credit Agricole, inflacja bazowa zmniejszyła się w lutym do 3,6 proc. rok do roku wobec 3,9 proc. w styczniu. Miesięczne tempo wzrostu cen bazowych wyniosło 0,3 proc., co nadal przewyższa typowy wzorzec sezonowy dla lutego (0,1 proc.). Zdaniem Jaworskiego wskazuje to na "utrzymującą się podwyższoną presję inflacyjną w polskiej gospodarce".