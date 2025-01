Kantory walczą o przetrwanie. Ministerstwo stawia sprawę jasno

Próba ekspresowego uregulowania kantorów internetowych tzw. wrzutką do ustawy o rynku kryptoaktywów na kanwie problemów Cinkciarza się nie powiodła. Trzy tygodnie temu Komitet Stały Rady Ministrów zwrócił projekt ustawy Ministerstwa Finansów w celu przeprowadzenia konsultacji branżowych.

Ponadto, o czym poinformowało nas w poniedziałek biuro prasowe MF, zorganizowało spotkanie z przedstawicielami branży kantorowej, rządu oraz urzędu nadzoru. Jak wyjaśnia resort, była to dodatkowa możliwość, obok konsultacji pisemnych (termin na przesłanie stanowiska upłynął 27 stycznia - przyp. red.), do dyskusji z rynkiem, wymiany poglądów i dokonania ewentualnych korekt w zaproponowanej regulacji.

Kantory walczą o przetrwanie

Czy głos właścicieli kantorów zostanie wysłuchany? Na tym etapie trudno jednoznacznie stwierdzić. Z relacji branży wynika, że w trakcie wspomnianego spotkania ze strony ministerstwa nie padły żadne deklaracje dotyczące uwzględnienia jakichkolwiek postulatów.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Dzień z Mistrzem. Kamil Otowski: Najważniejsze, by dać sobie szansę

Wiadomo natomiast, że postulaty branży pozostają bez zmian. Kantory, które świadczą usługi bezgotówkowej wymiany walut, apelują do rządu o oddzielny projekt ustawy, żeby po pierwsze nie opóźniać wdrożenia unijnego rozporządzenia MiCA (z ang. Markets in Crypto Assets) ustawą o rynku kryptoaktywów. A po drugie: żeby dotyczył prawa dewizowego, a nie jak chce Komisja Nadzoru Finansowego, obligował kantory internetowe do posiadania status instytucji płatniczej i prowadzenia specjalnych rachunków płatniczych, o których więcej można przeczytać TUTAJ.

- Przekazaliśmy uwagi dotyczące projektu ustawy o rynku kryptoaktywów Ministerstwu Finansów. Podzielamy zdanie, że regulacja rynku kantorów internetowych jest niezbędna w celu poprawy bezpieczeństwa obrotu bezgotówkowego, jak również ze względu na usystematyzowanie i usankcjonowanie wymogów związanych z prowadzeniem tego rodzaju działalności - mówi w rozmowie z money.pl Marcin Czugan, prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF), którego członkami są m.in. przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową.

MF tłumacz pośpiech troską o konsumenta.

Należy stanowczo podkreślić, że zarówno w polskim, jak i również europejskim systemie prawa, konsument powinien otrzymywać szczególną ochronę, a zapewnienie jego bezpieczeństwa jest działaniem priorytetowym - pisze resort finansów w komentarzu dla money.pl.

Przekonuje też, że uzupełnianie przepisów projektu ustawy, gdy znajduje się on na etapie Komitetów, nie jest działaniem wyjątkowym, szczególnie gdy występują o taką interwencję legislacyjną właściwe organy, dbające o bezpieczeństwo i stabilność na rynku.

Efekt Cinkciarza?

"Jak wskazaliśmy, taką prośbę otrzymaliśmy od Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznika Praw Obywatelskich. W rezultacie brak podjęcia działań przez Ministra Finansów mógłby być odczytany jako zaniechanie działające na szkodę konsumentów" - podkreśla MF.

Co ciekawe, działalności kantorów internetowych do dziś nie uregulowano, choć podejmowano takie inicjatywy od 2010 roku. Na taką potrzebę wskazywał też wskazany przez ministerstwo RPO. Dlatego dodatkowy rok czekania na uregulowanie branży nie powinien robić większej różnicy rządowi, ale kantorom - owszem.

Procedowany projekt przewiduje trzymiesięczne vacatio legis (czas na dostosowanie się branży do nowych przepisów od ich uchwalenia), podczas gdy aktualne terminy uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w formie krajowej instytucji płatniczej w Polsce oscylują w granicach trzech - czterech lat.

Sprowadza się to do wniosku, że konkurencyjność w obszarze bezgotówkowej wymiany walut może zostać ograniczona do banków oraz dwóch kantorów pozabankowych, które posiadają obecnie status tzw. krajowych instytucji płatniczych. Branża ostrzega przed ukształtowaniem się na rynku mniej korzystnych ofert dla konsumentów i prosi o wydłużenie tego vacatio legis do pełnego roku.

Projektowane regulacje mogą zmusić mniejsze kantory internetowe do zamknięcia działalności, ponieważ mogą nie być w stanie spełnić wymogów dotyczących prowadzenia rachunków płatniczych - twierdzi Marcin Czugan.

Posiadanie statusu tzw. małej instytucji płatniczej nie rozwiązuje problemu z uwagi na zbyt niskie limity kwotowe. Żeby prowadzić kantor, zdaniem branży, konieczny byłby status krajowej instytucji płatniczej, potocznie nazywanej "małą licencją bankową". A to, jak już wcześniej wspomnieliśmy, wymaga czasu.

Rozwiązanie kompromisowe

Co najciekawsze, branża stoi na stanowisku, że bezgotówkowa wymiana walut to nie jest stricte usługa płatnicza. Innymi słowy: klasyczne kantory nie potrzebują robić w imieniu swoich klientów przelewów na rachunek osób trzecich. Z tego też powodu apelują do regulatora o to, aby nie zmuszał ich do ubiegania się o status instytucji płatniczej. A w ostateczności, chociaż o zwolnienie z obowiązku prowadzenia rachunku płatniczego, przewidzianego w ustawie dla tego typu działalności.

- Wariant preferowany to stworzenie rachunku kantorowego na wzór rachunku płatniczego, ale z pominięciem ustawowych wymogów, i uregulowanie branży oddzielnym projektem w ramach ustawy Prawo dewizowe. Dzięki temu kantor zapewni klientowi ochronę, o jaką chodzi Komisji Nadzoru Finansowego, ale uniknie kosztownych obowiązków, w tym horrendalnych opłat za nadzór - mówi money.pl radca prawny Maciej Raczyński, partner zarządzający w Kancelarii Raczyński Skalski & Partners.

- Alternatywnie akceptowalne będzie każde inne rozwiązanie, które nie będzie wiązać się z wymogiem prowadzenia rachunków płatniczych - dodaje.

Karolina Wysota, dziennikarka money.pl

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.