Klient skasował mu Porsche. "Uodporniłem się na to"

Najmłodsi kierowcy najczęściej uszkadzają auta

Prezesa firmy wypożyczającej auta zapytaliśmy m.in o to, czy posiada najwięcej rozbitych aut w Polsce . - Nie sprawdzałem, ale uodporniłem się na tego typu sprawy. Szkoda tylko, tutaj mam też apel do społeczeństwa, że tak dużo osób spożywa alkohol i wsiada za kierownicę. Później, jak rozbiją samochód, to nagle znikają. Za każdym razem, gdy znika kierowca, to wiemy, że był pod wpływem alkoholu. Ci kierowcy najczęściej uciekają z Polski albo są niewypłacalni. Szkoda, że nie pomyślą wcześniej - mówi Maciej Panek.

Czy w samochodach powinny być alkomaty, badające trzeźwość kierowców? - To by było najprostsze rozwiązanie, ale jak zmusić klienta, żeby poddał się takiemu testowi? Gwarantuję, że stracilibyśmy bardzo dużo klientów. Moglibyśmy też zainstalować kamery czy czujniki dymu, bo mimo zakazu niektórzy palą w naszych samochodach. Ale też nie chcemy tego robić. Nie chcemy śledzić naszych klientów - tłumaczy Panek.

Jakie przychody generuje jeden samochód?

W "Biznes Klasie" opowiadamy o tym, jak funkcjonuje biznes, jakie ma przychody, koszty i zyski. Ile firma Panek zarabia na jednym aucie? - Samochód ma kilka tysięcy złotych obrotu na miesiąc, ale jednocześnie kilka tysięcy wynoszą koszty. My musimy się mocno spinać, żeby była rentowność - mówi prezes. Według niego klienci nie akceptują podwyżek cen, co jest szczególnie trudne w czasie wysokiej inflacji. - Można śmiało powiedzieć, że nie ma z tego biznesu kokosów - twierdzi Panek.

"Inwestowania na giełdzie to hazard"

Maciej Panek opowiedział Łukaszowi Kijkowi także o swoich biznesowych porażkach, nietrafionych inwestycjach i kryzysach, z jakimi musiał się zmierzyć. Jedna z nich związana jest z inwestowaniem na giełdzie. - Uznałem, że jestem ryzykantem i muszę uważać. Mam awersję do tego i nawet się do tego nie dotykam. Od czasu do czasu potrzebuję przewalutować euro, ale żeby kupować akcje dla spekulacji, to już tego nie robię. Zostałem poparzony i wiem, że to nie działa. Zderzyłem się z tym i mnie poraniło, mimo tego, że skończyłem studia podyplomowe z inwestycji kapitałowych - mówi Panek.