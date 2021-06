Komentarz walutowy. Fed utrzymuje pełną kontrolę

W zasadzie niewiele mogę dodać do wczorajszego komentarza, w którym napisałem, że zaskoczenie wyższą inflacją jest bardzo prawdopodobne (szczególnie w przypadku inflacji bazowej – ta wzrosła z 3 do 3,8 proc.), ale nawet jeśli inflacja okaże się wyższa niż oczekiwane 4,7 proc. to rynek to szybko zignoruje, ponieważ inwestorzy i tak nie mają co zrobić z pieniędzmi.