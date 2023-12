KPO dla Polski. Jest decyzja

Kamil 24 min. temu zgłoś do moderacji 3 6 Odpowiedz

5 mld. dla Polski już w drodze. Dziękujeny Premierze Tusk. Teraz jeszcze, trzeba posprzątać po poprzednikach . Należy też bezzwzglednie zlikwidować 13 i 14 dla emerytów, to rozdawnictwo nie ma sensu i zwyczajnie nas na to nie stać. Trzeba też poprawić program 500 plus, bo w wielu przypadkach to marnowanie pieniędzy. Jest wiele do zrobienia. Do dzieła Premierze. Polacy na to zasługują i czekają.