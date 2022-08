Kurs euro do dolara jest najniższy w historii

Kurs euro do dolara amerykańskiego spadł do 0,9951 dol. za jedno euro. To najniżej od 2002 r., czyli od wejścia w życie europejskiej waluty. Stało się to raptem w kilka tygodni po tym, jak po raz pierwszy kurs obu walut osiągnął parytet, czyli zrównał się - wówczas jedno euro było warte jednego dolara.