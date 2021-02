Kursy walut. Dolar nie reaguje

Teraz jednak QE wynosi już "tylko" ok. 120 mld dolarów rocznie. To i tak więcej niż kiedykolwiek Fed wydawał przed pandemią, ale dużo poniżej potrzeb pożyczkowych. Te pieniądze trzeba będzie częściowo wziąć z rynku, a jak wiadomo: wyższy popyt to wyższa cena (tu pieniądza).