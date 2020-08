Kursy walut. Dolar w defensywie

Utrzymującą się słabość dolara nadal należy tłumaczyć przedłużającymi się negocjacjami politycznymi amerykańskiego Kongresu nad tzw. czwartym pakietem fiskalnym. Docierające ze źródeł informacje wskazują na duży impas. Prezydent Trump rozważa nawet wykorzystanie dekretów do wprowadzenia części z rozwiązań pomocowych, jeśli w tym tygodniu nie doszłoby do porozumienia.

W środę opublikowany został finalny usługowy PMI, który choć sam nie sprostał oczekiwaniom rynkowym (w lipcu 54,7 wobec 55,1 prognozowanych), niemniej złożony PMI wzrósł zarówno powyżej oczekiwań rynkowych, jak również przeskoczył odczyt czerwcowy, w lipcu wynosząc 54,9 pkt. (po czterech miesiącach spadku aktywność gospodarki strefy euro znów zaczęła rosnąć), a do tego do poziomu sprzed pandemii powróciła sprzedaż detaliczna (wg środowych danych czerwcowa sprzedaż wzrosła w strefie euro o 5,7 proc. m/m i 1,3 proc. r/r).

W USA opublikowano zaś dane dot. rynku pracy. Wg raportu ADP w lipcu w sektorze prywatnym gospodarki przybyło tylko 167 tys., miejsc pracy podczas gdy rynek oczekiwał 1,5 mln. Dane z czerwca zostały skorygowane mocno w górę z 2,4 mln do 4,3 mln, ale nie zmienia to sytuacji, że rynek pracy w USA wciąż jest daleko od odrobienia strat z marca i kwietnia.

Nie odzyskano jeszcze prawie 20 mln miejsc pracy, które „zniknęły” z powodu lockdownu. ADP nie wróży więc dobrze piątkowemu NFP. Dane pokazały, że rynek pracy wyraźnie wyhamował odbicie i że wzrost zatrudnienia może być już teraz znacznie wolniejszy niż by tego oczekiwał rynek.

W połowie sierpnia dokonany zostanie przegląd 1.fazy porozumienia handlowego USA-Chiny z początku roku, która z powodu koronawirusa nie została zapewne całkowicie zrealizowana. Nie jest wykluczone, że da to pretekst do zaostrzenia napięcia w amerykańsko-chińskich relacjach i impuls do powrotu na rynki klimatu niesprzyjającego ryzykownym aktywom.