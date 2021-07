Kursy walut. Dolar zyskuje na szerokim rynku

EBC będzie tolerował tymczasowe przestrzelenie inflacji od góry, co może przyczynić się do odwlekania zacieśnienia warunków monetarnych. Dodatkowo gołębi wydźwięk Ch. Lagarde, potwierdzający słuszność zwiększenia w tym roku skali zakupów PEPP może rodzić dalszą presję na deprecjację wspólnej waluty.

W Polsce odczyty makroekonomiczne potwierdzają zarówno narastającą presję inflacyjną, jak i odbudowującą się po kryzysie gospodarkę. Inflacja PPI wzrosła w czerwcu do 7 proc. rok do roku, z kolei dynamika inflacji bazowej PPI wzrosła do poziomu 4,6 proc. rok do roku.