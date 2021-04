Kursy walut. Euro według Netfliksa powinno być po 4,26 zł

Na całym świecie z Netfliksa korzysta około 200 mln ludzi. Ta globalna platforma do oglądania filmów i seriali ma jednak różne cenniki dla poszczególnych krajów. Okazuje się, że podstawowy dostęp dla Polaków i Amerykanów kosztuje podobnie, ale już w Niemczech jest on wyraźnie droższy. Za to w Wielkiej Brytanii jest taniej.