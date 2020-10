Kursy walut. Lekki powiew optymizmu

Spekulacje dotyczące pakietu osłabiają dolara na głównych zestawieniach, co wspiera waluty rynków wschodzących, do których należy złoty. Na złotym dodatkowo otrzymaliśmy wczoraj "mocne” dane z produkcji przemysłowej za wrzesień, gdzie dynamika wyniosła +5,9 proc. rok do roku, co częściowo tłumaczone jest jednak efektami kalendarzowymi.