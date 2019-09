Kursy walut NBP 26.09.2019. Czwartkowy kurs euro, funta, dolara i franka szwajcarskiego

Kursy walut NBP. 25-26.09.2019 r.

W środę ok. godz. 12 Narodowy Bank Polski podał uśrednione kursy walut obowiązujące aż do kolejnej publikacji.

Kursy walut NBP. Prognoza dla money.pl

Natomiast jutro agencja ratingowa Fitch dokona drugiego w tym roku przeglądu ratingu Polski (pierwszy nie podniósł pozycji naszego kraju ani nie przewidywał tego w najbliższym okresie). O ile co do samej decyzji raczej nie ma wątpliwości (brak zmian), to już trudno jest przewidzieć, jak agencja ustosunkuje się do spowolnienia w Niemczech oraz wspomnianego powyżej wyroku TSUE w kontekście ryzyk dla naszej gospodarki.