Kursy walut. Powrót optymizmu i mocniejszego złotego

Zgoda ambasadorów to efekt zmiany stanowiska Francji, która do tej pory opowiadała się za wywieraniem jak największej presji na brytyjski parlament i za przedłużeniem procesu wyjścia tylko do połowy listopada, co groziłoby "twardym" brexitem. Brytyjski premier Boris Johnson potwierdził w liście do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, że zgadza się na opóźnienie brexitu, niemniej podkreślił, że nie będzie dalszego jego opóźniania poza 31 stycznia 2020 r.