Kursy walut. Przygórzewski: słabe dane z Niemiec

Nowa Zelandia tnie stopy

O tym, że na dzisiejszym posiedzeniu Królewskiego Banku Nowej Zelandii dojdzie do obniżek stóp mówiła większość analityków. Spodziewali się oni jednak obniżki o 0,25 proc. a stopy obniżono o 0,5 proc. Tak silna obniżka stóp spowodowała nagłą wyprzedaż dolara australijskiego. Tuż po decyzji obserwowaliśmy ruch, który w szczytowym momencie osłabiał walutę tego kraju o przeszło 2 proc. Było to wynikiem dostosowywania pozycji inwestycyjnej do nowej rzeczywistości. Co ciekawe dane makroekonomiczne nie sugerują problemów Nowej Zelandii. Inflacja, bezrobocie czy wzrost gospodarczy są na solidnych poziomach.