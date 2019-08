Kursy walut. Rogalski: emocjonalny rollercoaster

Prognoza walutowa - złoty słabnie. Co to oznacza?

Można odnieść wrażenie, że niezależnie od tego, jak dalej potoczą się wojny handlowe, mleko po prostu już się rozlało.

Słowo rollercoaster dobrze pasuje do tego, co dzieje się chociażby na wykresie FUS500 (instrument oparty o indeks S&P500), ale i też sporą zmienność notuje dolar do jena japońskiego, który powrócił poniżej poziomu 106,00.