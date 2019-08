Kursy walut. Rogalski: wyczekiwanie na mocniejsze impulsy

Nadal pozytywnie wyróżnia się funt, chociaż może być to wynik bardziej pokrywania krótkich pozycji przez inwestorów obawiających się zaistnienia scenariusza obalenia rządu Borisa Johnsona, co będzie początkiem końca scenariusza Brexitu, czyli tak naprawdę odwracania tego całego projektu. Wyhamowała tendencja odwrotu od bezpiecznych przystani (jen i złoto), co może zmniejszać szanse na zaatakowanie dzisiaj oporu przy 2940 pkt. przez indeks S&P500.

Technicznie spójrzmy dzisiaj na dwie pary - EURUSD i USDJPY. W pierwszym przypadku nieudana próba powrotu ponad opór 1,1110-20 skutkuje dalszym dryfem w dół. Najbliższe ważne poziomy to wsparcie przy 1,1060, oraz dołek z początku sierpnia przy 1,1026. Warto zwrócić uwagę na niskie już poziomy oscylatora RSI9, co może sugerować możliwość pojawienia się jakiejś korekty wzrostowej w drugiej połowie tygodnia.

Co do USD/JPY uwagę zwraca brak podejścia pod opór przy 106,77 (dołek z maja b.r.), co tylko zwiększa istotność tego poziomu w kolejnych dniach.