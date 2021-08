Kursy walut. Solidne dane GUS mogą ograniczyć skalę przeceny złotego

W czwartek złoty lekko umocnił się w relacji do głównych walut, gdzie po teście poziomów powyżej 4,59 oraz 3,91 dla par EUR/PLN oraz USD/PLN, ostatecznie notowania na koniec dnia znalazły odpowiednio się poniżej 4,58 oraz 3,90.

Kalendarz publikacji makroekonomicznych w czwartek nie obfitował w tak istotne publikacje jak w ostatnich dniach, jednak kolejne odczyty amerykańskich danych inflacyjnych oraz z rynku pracy przyciągały uwagę. Tym razem były to jednak indeksy o nieco mniejszym wpływie na notowania rynkowe, gdzie inflacja producentów (PPI) wzrosła w lipcu o 7,8 proc. r/r z oczekiwanej stabilizacji na 7,3 proc.

Dane potwierdzają presję cenową widoczną w amerykańskiej gospodarce, co stanowi jeden z warunków do rozpoczęcia procesu normalizacji polityki pieniężnej. Dolar pozostawał na ostatniej sesji relatywnie mocny, do czego przyczynia się również korzystna sytuacja na rynku pracy.