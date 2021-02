Kursy walut. Spekulacje na temat przegrzania gospodarki USA coraz powszechniejsze

Sprzedaż detaliczna w USA wzrosła w styczniu o 5,9 proc. miesiąc do miesiąca, podczas gdy rynek oczekiwał jedynie 1 proc. wzrostu. Dlaczego konsensus był tak niski? Po części usprawiedliwiają to raporty banków pokazujące brak przyspieszenia wydatków z kart kredytowych.

A to przecież tylko preludium. Za chwilę uśmiechnięty Joe Biden roześle obywatelom po dodatkowych 1400 dolarów, bo 600 to za mało (tak, wiem, że jestem sarkastyczny, ale gdy mekka wolnego rynku staje się pod kolejnym względem oazą socjalizmu można płakać lub śmiać się – wybieram to drugie) i sprzedaż eksploduje, zostawiając styczniowy wynik daleko we wstecznym lusterku, bo dojdzie jeszcze potężny efekt bazy z załamania z wiosny 2020.