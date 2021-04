Kursy walut. TSUE pomógł giełdzie

Wczorajszy wyrok TSUE oddelegowuje kwestie m.in. stwierdzenia ważności umowy do sądownictwa krajowego, nie rozstrzygając kwestii, ale w pewnym sensie odsuwając (i rozciągając) ją w czasie.

Można to zinterpretować jako zmniejszenie nieco presji na banki do proponowania bardzo korzystnych dla klientów ugód i tak przyjął to rynek, czego efektem był mocny wzrost notowań banków na GPW. Dzięki nim WIG20 był wczoraj blisko maksimów ze stycznia.