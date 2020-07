Kursy walut. Ubiegły tydzień był dobry dla złotego. Bieżący może taki nie być.

Zdaniem wielu obserwatorów rynkowych, jest to punkt zwrotny dla unijnych aktywów, które od lat były pod presją w związku z kryzysem zadłużenia i konfliktem pomiędzy oszczędnymi północnymi krajami, a bardziej rozrzutnymi państwami z południa UE.

W piątek pozytywne nastroje dodatkowo wspierały publikacje wstępnych indeksów PMI aktywności przemysłu dla Niemiec (w lipcu wzrost do poziomu 50 pkt.) i całej strefy euro (51,1 pkt.), które potwierdziły powrót wzrostów w sektorze.

Nominalnie kurs złotego przetestował wsparcie na poziomie 4,40 za euro, co oznacza najsilniejszego złotego od miesiąca. Lokalnie, wszystkie publikowane w ostatnich dniach odczyty pozytywnie zaskakiwały inwestorów, wskazują na szybki proces odrabiania strat pandemicznych, co dawało całkiem pozytywny obraz polskiej gospodarki w drugim kwartale w porównaniu z narosłymi wcześniej obawami. Wyniki powyżej oczekiwań ekonomistów pokazały produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, stopa bezrobocia oraz wskaźniki nastrojów konsumentów.

Na obecnych poziomach potencjał wzrostowy polskiej waluty zdaje się jednak wyczerpywać, szczególnie, że przed inwestorami publikacje krajowej inflacji (indeks CPI oczekiwany jest poniżej odczytu z czerwca, kiedy wzrósł do 3,3 proc. rok do roku) i PKB z USA (słabe dane powinny przypomnieć rynkom, że negatywny gospodarczo wpływ COVID-19 może być trudny do odrobienia w nadchodzących kwartałach).