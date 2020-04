Kursy walut. USA zapowiadają otwarcie gospodarki, a złoty się osłabia

Środowa sesja przyniosła wyraźne osłabienie złotego. Po długiej konsolidacji przy 4,53 pod koniec dnia kurs euro wzrósł w środę do 4,555 zł.

Z kolei w reakcji na umocnienie dolara na rynku głównej pary walutowej (eurodolar spadł do 1,08) notowania kursu USD/PLN chwilowo przebiły opór i wzrosły powyżej 4,216.

Opublikowane, kolejne krajowe publikacje makroekonomiczne ponownie pokazały jak negatywnie na polską gospodarkę wpływa wprowadzony w związku z pandemią COVID-19 lockdown. Po słabych danych z rynku pracy i dot. produkcji sprzedanej przemysłu, również marcowa sprzedaż detaliczna (z wynikiem na poziomie -7,1 proc. rok do roku wobec 9,6 proc. w lutym) pokazała recesyjne odczyty, wskazujące nie tylko na spadek popytu na dobra trwale (w związku z wprowadzonymi ograniczeniami w handlu), ale też na brak większego zainteresowania produktami żywnościowymi.

Ogólnie marcowe dane nie są jeszcze tragiczne, ale ekonomiści spodziewają się, że to dopiero początek problemów polskiej gospodarki. Wychodzenie z globalnej recesji może być długie i trudne, a do tego eksperci ostrzegają, że świat czeka jeszcze druga fala zakażeń koronawirusem, najprawdopodobniej jesienią i zimą.

Mocniejszy niż oczekiwał rynek (prognozowano -4 proc. rok do roku) spadek marcowej sprzedaży detalicznej nie sprowokował inwestorów do nasilenia przeceny PLN. Najwyraźniej nastroje wspierały doniesienia na temat kolejnych pakietów stymulacyjnych dla gospodarek i planów stopniowego powrotu do działalności w niektórych krajach.