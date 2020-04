Kursy walut. Utrzymujący się popyt na dolara nie nasila przeceny złotego

Na rynku nadal utrzymuje się obawa o skalę recesji gospodarczej. Wszyscy zdają sobie sprawę, że minie sporo czasu, aż aktywność globalna wróci do stanu sprzed „zamrożenia”. Aktywa ryzykowne nadal więc pozostają pod presją, a chwile poprawy nastrojów próbują wykorzystywać do odreagowania. Tymczasem kolejne odczyty gospodarcze tylko utwierdzają w przekonaniu, że łatwo nie będzie.

Blokada gospodarki kosztowała co najmniej 50 mld zł. Te branże straciły najwięcej

W ostatnim czasie do bardzo słabych danych z gospodarki realnej dołączają również indeksy ankietowe. Po tym jak wcześniej potężny spadek zanotował indeks przemysłowy New York Fed, przedstawiony w czwartek indeks z Filadelfii również zaskoczył mocno pesymistyczne, wynosząc -56,6 wobec konsensusu -30,0. Tak słabe dane z USA ponownie napędzały więc popyt na bezpieczne aktywa.

W ocenie szefa Fed z Minneapolis duże amerykańskie banki powinny zebrać 200 mld USD kapitału, by przetrwać okres zagrożony przez skutki pandemii koronawirusa. N.Kashkari liczy się z tym, że gospodarkę czeka „długa, ciężka droga” do ożywienie, do czasu, gdy albo opracowana zostanie skuteczna metoda leczenia Covid-19, albo szczepionka przeciwko koronawirusowi. Na głęboką recesję szykuje się też Europejski Bank Centralny.