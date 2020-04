W USA już ponad 21 mln bezrobotnych. Kwota zasiłku wzrosła o niemal 60 proc.

Od miesiąca obserwujemy najwyższy wzrost bezrobocia w historii Stanów Zjednoczonych. Dane z rynku pracy publikowane są co tydzień. Tym razem nie były one aż tak zaskakujące, jak w ubiegłych tygodniach. Ekonomiści prognozowali, że wniosek o zasiłek złoży niewiele mniej, bo 5,1 mln Amerykanów.

PIE zwraca też uwagę, że USA zajmują w zestawieniach OECD pierwsze miejsce na świecie pod względem elastyczności zatrudnienia. Wpływa na to m.in. brak okresów wypowiedzenia umów, co oznacza, że większość Amerykanów tracąc pracę z dnia na dzień traci środki do życia.