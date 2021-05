Kursy walut. W centrum uwagi dolar i dane z USA

Potwierdzają to ostatnie dane makroekonomiczne, oraz nastroje inwestorów i analityków w odniesieniu do aktualnej sytuacji gospodarczej, do których dołączył wtorkowy odczyt indeksu niemieckiego instytutu ZEW z wynikiem 84,4 pkt za maj vs. 70,7 poprzednio. Otwiera to pole do spadku awersji wobec aktywów mniej bezpiecznych.