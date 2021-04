Kursy walut. Zagadka nierozwiązana

Spójrzmy na rentowności amerykańskiego długu. W połowie marca przekroczyły one 1,7 proc., zbliżając się do poziomu 1,8 proc., dziś jest to ok. 1,55 proc. Niby nieduża różnica, ale w tym czasie znacznie wzrosło ryzyko scenariusza inflacyjnego. Wszystkie publikowane w ubiegłym tygodniu dane idealnie się w niego wpisują.