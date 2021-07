Kursy walut. Złoty nie korzysta z trwającej w USA euforii

Przed nami dziś decyzja w sprawie stóp procentowych na Węgrzech – wydarzenie o tyle ciekawe, że szykuje się tam kolejna podwyżka, po której główna stopa ma wzrosnąć do poziomu 1,1 proc.

Czy to przełoży się na kurs forinta? Rynek w tym roku zazwyczaj "wynagradzał” banki centralne decydujące się na niepopularne zacieśnienie pieniężne, co widać choćby w przypadku Brazylii czy Meksyku.

Ocena tego sezonu jest dość trudna – ponieważ w USA "oczekiwania” zwykle ustawione są tak, aby dość łatwo było je pobić. Można próbować porównywać odsetek pokonanych oczekiwań lub mierzyć zmiany w ujęciu do poprzedniego kwartału/roku, co jednak tym razem nie ma sensu, gdyż był to kwartał objęty restrykcjami.