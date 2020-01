Kursy walut. Złoty słabnie, a euro coraz bliżej 4,30 zł

Czwartkowa sesja przyniosła dalsze osłabienie złotego, a notowania kursu EUR/PLN przebiły poziom 4,29. Dominującym tematem na rynku nadal pozostaje skala wpływu epidemii koronawirusa na globalną gospodarkę, bo to, że uderzy on w Chiny jest raczej pewne, biorąc pod uwagę doniesienia o wstrzymywaniu operacji zagranicznych firm w Chinach, gdzie m.in. IKEA zamyka wszystkie sklepy.

Można przypuszczać, że dopóki nie pojawią się sygnały, że tempo rozprzestrzeniania się epidemii hamuje, rynki pozostawać będą w trybie risk-off. Światowa Organizacja Zdrowia, ogłosiła tymczasem, że problem ma charakter międzynarodowy, co tylko nasiliło obawy. W rezultacie przecena walut ryzykownych (do których zaliczany jest też polski złoty) nadal utrzymuje się.

W Niemczech opublikowane zostały dane o inflacji, które zgodnie z oczekiwaniami pokazały wzrost do 1,7 proc. r/r dla indeksu CPI oraz nieznacznie poniżej konsensus dla HICP do 1,6 proc. r/r (w obu przypadkach wzrost z 1,5 proc.). Jednak te odczyty nie prowadziły do wzrostu rentowności obligacji w Europie, gdyż wciąż obserwowany jest silny popyt na bezpieczne aktywa związany z wspomnianymi niepewnościami dotyczącymi skutków panującego w Chinach koronawirusa oraz czasu potrzebnego do opanowania epidemii.