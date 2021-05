Kursy walut. Złoty słabnie przed posiedzeniem RPP

We wtorek doszło do osłabienia polskiego złotego, gdzie kurs euro kończył dzień w okolicach 4,55 zł. Spadek kursu EUR/USD w okolice 1,20 pchał również w górę kurs dolara powyżej 3,79 zł.

Orzeczenia, które zwiększyłyby prawdopodobieństwo masowych ugód z klientami, a więc nagłej konwersji kredytów walutowych mogą skutkować wzmożonym popytem banków komercyjnych na waluty obce na rynku międzybankowym. Otwiera to pole do wyższej zmienności na polskim złotym i może prowadzić do jego osłabienia.