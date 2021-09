Kursy walut. Złoty zdecydowanie mocniejszy po danych o inflacji

Podobna skala zmian notowana była na kursie złotego wobec dolara, gdzie para z poniedziałkowego zamknięcia przy 3,86, we wtorek zeszła na krótko nawet poniże, 3,81.

Kurs eurodolara po krótkotrwałym wybiciu w okolice 1,1850 kończył dzień bliżej 1,18. Pomimo ograniczenia strat przez dolara, waluty rynków wschodzących umacniały się, co jest pokłosiem ostatniej wypowiedzi prezesa Jerome Powella w Jackson Hole.

Rynek czeka aktualnie na dane z amerykańskiego rynku pracy, które dadzą odpowiedź, czy pojawiają się dalsze sygnały do normalizacji polityki monetarnej Fed. W środę wśród publikacji danych makroekonomicznych w centrum uwagi będą dane PMI oraz ISM, jednak w przypadku braku silnych zmian tych indeksów, ich wpływ na rynek powinien być ograniczony.

Będzie to preludium do piątkowych oficjalnych danych o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym, gdzie konsensus rynkowy wskazuje obecnie na przyrost 750 tys stanowisk pracy w USA.

Kurs złotego

Złoty na tyle innych walut rynków wschodzących znalazł się w grupie najmocniej zyskujących, do czego w dużym stopniu przyczynił się wyższy od oczekiwań odczyt inflacji CPI.

Według szybkiego szacunku opublikowane przez GUS, wskaźnik wyniósł w sierpniu 5,4 proc. rok do roku przebijając rynkowe oczekiwania na poziomie 5,2 proc. oraz lipcowy wynik (5 proc.).

Kurs PLN/HUF po spadku w zeszłym tygodniu poniżej granicy 76, co było najniższym poziomem od marca zeszłego roku, we wtorek odbił powyżej poziomu 77. Zaostrzenie polityki pieniężnej w Polsce powinno przyczynić się do odrobienia przez złotego strat wobec pozostałych walut regionu Europy Środkowo-Wschodniej.