Limuzyna dla każdego z kierownictwa Kancelarii Premiera. Koszty mocno w górę

Każdy członek kierownictwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ma do dyspozycji na stałe służbową limuzynę. Do końca kwietnia koszty obsługi tych aut sięgnęły już ponad 300 tys. zł - podaje ekonomista Rafał Mundry, powołując się na rządowe dane. To już blisko połowa tego, co przez cały ubiegły rok.