Michał Kołodziejczak pokazał majątek. Gospodarstwo warte 3 mln zł i spore oszczędności

Kołodziejczak dość szybko wykazał ambicje polityczne. Pod koniec listopada 2020 roku zapowiadał utworzenie frakcji sejmowej z posłem Lechem Kołakowskim, odchodzącym z PiS . Wtedy nic z tego nie wyszło, ale to go nie zniechęciło. W 2021 r. Agrounia złożyła natomiast wniosek o rejestrację partii politycznej. Ostatecznie jednak Kołodziejczak wystartował w tegorocznych wyborach parlamentarnych z listy Koalicji Obywatelskiej i zdobył mandat.

Pół miliona złotych oszczędności i gospodarstwo

Na początku nowej kadencji Sejmu parlamentarzyści publikują oświadczenia majątkowe - zrobił to także Michał Kołodziejczak. Z oświadczenia wynika, że świeżo upieczony poseł ma 529 tys. zł oszczędności i 28-hektarowe gospodarstwo rolne warte 3,1 miliona złotych.

Kołodziejczak wpisał też w oświadczeniu, że ma ciągnik John Deere 6095 MC z 2017 roku i sprzęt rolniczy, którego wartość przekracza 10 tys. zł. Poseł spłaca kredyt na zakup ziemi rolnej - do oddania pozostało mu 279,6 tys. zł.

Gdy rozmawialiśmy z Michałem Kołodziejczakiem w sierpniu, po ogłoszeniu jego startu w wyborach, mówił, że jeździ lexusem ES300H z 2022 roku. W oświadczeniu majątkowym go nie ma - albo więc go sprzedał, albo nie należał (nie należy) do niego.