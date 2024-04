Najbogatsi jeszcze bogatsi. Mają w rękach 44,6 bln dolarów

Pandemia napędziła wzrosty majątków

Jak czytamy w raporcie, cały ten przyrost był efektem silnych wzrostów na giełdzie. Wartość akcji i udziałów w funduszach inwestycyjnych posiadanych przez najbogatszych podskoczyła z 17,65 bln dolarów na koniec trzeciego kwartału do 19,7 bln dolarów na koniec roku. Choć wartość nieruchomości oraz prywatnych biznesów również nieznacznie wzrosła, to zmiany te w zasadzie zniosły się nawzajem, nie wpływając istotnie na końcowy wynik.

Co ciekawe, wzrost zamożności dotknął także średniozamożnych Amerykanów - majątek osób zaliczanych do 50-90 percentyla wzrósł od 2020 r. o 50 proc. Mimo to, przepaść majątkowa między bogatymi a całą resztą wciąż jest olbrzymia. Jak zauważa Mark Zandi, główny ekonomista Moody's Analytics, rosnące ceny akcji są potężnym paliwem napędowym dla wydatków konsumpcyjnych i szerszego wzrostu gospodarczego, ale jednocześnie oznaczają to rosnącą wrażliwość gospodarki na ewentualne załamanie na giełdzie.