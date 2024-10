Najważniejsze walne Cyfrowego Polsatu od lat. Tu można oglądać na żywo

Wtorek to ważny dzień dla przyszłości Cyfrowego Polsatu oraz rodzinnego imperium Zygmunta Solorza , który może odwołać swoich synów - Tobiasa Solorza i Piotra Żaka - z rady nadzorczej Cyfrowego.

- Decyzja Zygmunta Solorza o odwołaniu synów Tobiasa Solorza i Piotra Żaka z władz spółki ZE PAK S.A. oraz innych kluczowych podmiotów z jego grupy kapitałowej wpłynęła w ostatnim czasie negatywnie na wycenę Cyfrowego Polsatu SA. Obserwowaliśmy spadek kursu akcji, co wynika z niepewności inwestorów co do przyszłości zarządzania oraz publicznego charakteru konfliktu rodzinnego. Zmiany te wprowadziły presję na wycenę spółki, ponieważ rynek reaguje na potencjalne ryzyko związane z nowymi członkami zarządu i ich wpływem na kierunek strategiczny spółki - ocenił ekspert.