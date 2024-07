Nowy dodatek dla rodziców. Będą pieniądze, ale nie dla wszystkich

W październiku będzie można składać wnioski do programu "Aktywny rodzic". Tzw. babciowe to dodatek finansowy dla pracujących rodziców. Rodziny mogą otrzymać od 500 do 1,9 tys. zł miesięcznie. Serwis Business Insider Polska informuje, że w przepisach jest haczyk i część osób może pieniędzy nie otrzymać.