Opłata reprograficzna albo śmierć? Artyści na wojnie. "Napędzamy sprzedaż urządzeń"

Artyści walczą o rozszerzenie opłaty reprograficznej. Ceny urządzeń elektronicznych wzrosną, a pieniądze mają trafić na specjalny fundusz dla artystów zawodowych. To już wojna o opłatę? - Widzę wypowiedzi po jednej i drugiej stronie, być może za bardzo nacechowane emocjami. Natomiast potrzebna jest rzeczowa dyskusja. To nie jest tak, że obie strony to zaciekli wrogowie i nie mają punktów wspólnych - powiedział w programie "Money. To się liczy" Dominik Skoczek, dyrektor Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych. - Technologia adaptuje kulturę, kultura adaptuje technologię. Biznes technologiczny, wspierając artystów, powinien widzieć w tym swój interes. To artyści napędzają sprzedaż urządzeń - dodał.