Pandemia koronawirusa. Kurs złotówki stabilny

Pandemię koronawirusa Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła w środę popołudniu. - COVID-19 może zostać scharakteryzowany jako pandemia - poinformował dyrektor generalny WHO dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO jest zaniepokojona "alarmującym poziomem rozprzestrzeniania się, intensywnością, jak i alarmującym poziomem braku działań". Do tej pory na świecie potwierdzono ponad 121 tys. przypadków zarażeń. Zmarło ok. 4,3 tys. osób.