Po grudniowych szaleństwach zakupowych czas wreszcie zacząć oszczędzać. Pomoże technologia

Początek roku to okres, w którym wielu z nas planuje zmiany. Jedni obiecują sobie zadbać o formę na siłowni, inni planują zmianę pracy, albo większą dyscyplinę w finansach osobistych. Po grudniowych szaleństwach, związanych z prezentami i sylwestrowymi zabawami, wiele osób dochodzi do wniosku, że czas wreszcie zacząć oszczędzać.

Oszczędzanie jest kluczowym elementem finansowej stabilności i niezależności. Skuteczność na tym polu wymaga jednak – jak w wielu innych przypadkach –wyznaczenia konkretnego celu. Te mogą być różnorodne - od spełnienia krótkoterminowych potrzeb, takich jak wakacje czy zakup nowego sprzętu, po długoterminowe, takie jak emerytura czy kupno domu. Ważne jest, aby cele były realistyczne i dostosowane do naszych możliwości. Skuteczność na tym polu można jednak zwiększyć. Jak?

Skuteczne oszczędzanie. Technologia może pomóc

Należy zacząć od rzetelnej oceny swojej sytuacji finansowej. Obejmuje to przede wszystkim analizę miesięcznych dochodów, wydatków posiadanych oszczędności. Eksperci wskazują też, że konieczne jest również rozpoznanie różnic między potrzebami a pragnieniami. Musimy postanowić już na starcie, z jakich wydatków jesteśmy w stanie zrezygnować.

Skuteczne oszczędzanie trudno zacząć bez czegoś, co nazywamy efektywnym zarządzaniem finansami osobistymi. Nie obędzie się bez stworzenia własnego budżetu. To pozwala na kontrolę nad wydatkami, zwiększa świadomość finansową i pomaga w osiąganiu założonych celów.

Metod, które pozwolą nam realnie zaoszczędzić, jest bardzo dużo. Jedną z popularniejszych jest dzielenie dochodów na koperty, słoiki, skrytki. W wielu wypadkach sprawdza się zasada 50/30/20. Zgodnie z nią, 50 proc. dochodów powinno być przeznaczone na niezbędne wydatki (mieszkanie, rachunki, żywność), 30 proc. na wydatki osobiste (rozrywka, hobby), a 20 proc. na oszczędności. Ważne jest, aby dostosować te proporcje do indywidualnej sytuacji finansowej.

Nie musimy oczywiście stosować "analogowej" metody dzielenia gotówki – w dobie cyfrowego pieniądza idealnym asystentem będzie nasz smartfon. A w szczególności liczne aplikacje umożliwiające panowanie nad wydatkami. Umożliwiają one łatwe śledzenie przepływów pieniędzy, ustalanie budżetów w różnych kategoriach i monitorowanie postępów w osiąganiu celów finansowych.

Wymienić tu można wiele rozwiązań. Mint to bezpłatna aplikacja do planowania budżetu, która pozwala zarządzać wszystkimi finansami w jednym miejscu. W aplikacji można połączyć swoje konta bankowe, karty kredytowe i portfele inwestycyjne. Spendee pozwala z kolei na łatwą wizualizację wydatków. PanParagon pozwala skanować sklepowe paragony i kontrolować w ten sposób wydatki.

Kupuj tylko to, czego naprawdę chcesz

Są i rozwiązania pozwalające zaoszczędzić poprzez znalezienie danych towarów taniej. Dobrym przykładem jest serwis Pepper, który jest swego rodzaju portalem społecznościowym, w którym pojawiają się okazje z różnych sklepów i platform handlowych. Okazje są w nim odświeżane dosłownie co kilka minut.

Świetnie sprawdzi się też aplikacja Goodie. Znajdziemy w niej aktualne kody rabatowe, gazetki promocyjne, oferty typu cashback, dzięki którym część pieniędzy do nas wraca. Są tu też informacje o wyprzedażach i promocjach.

"Ręczne" i cyfrowe narzędzia mają ten sam cel. Pozwalają reagować na zmieniające się okoliczności życiowe, takie jak zmiana pracy czy sytuacja rodzinna. Nie musimy niczego ustalać raz na zawsze. Okoliczności mogą wymagać aktualizacji budżetu. Warto po prostu trzymać rękę na pulsie i myśleć o swoich osobistych finansach na poważnie.

- Zakupy internetowe w połączeniu z kodami rabatowymi, wyprzedażami oraz oczywiście cashback, pozwalają zaoszczędzić od kilku do kilkudziesięciu procent na każdych zakupach. Platforma goodie oferuje wszystkie te produkty, a o ich popularności świadczy fakt, że goodie naliczyło swoim użytkownikom już ponad 50 MLN PLN cashbacku za zakupy online. Co istotne cashback łączy się z kodami i rabatami dostępnymi na goodie więc można zyskać podwójnie - wyjaśnia Bolesław Witkowski Head of Produtcs Bank Millennium.

Korzystanie z cashback jest bardzo proste. Użytkownik znajduje na goodie okazję lub markę, która go interesuje, a następnie przechodzi do wybranego sklepu klikając w przycisk "Przejdź do sklepu". Później wystarczy, że zrobi zakupy tak jak do tej pory. Rabaty użytkownik zobaczy od razu w swoim koszyku w sklepie internetowym. Cashback natomiast przydzielany jest po zakupie – Użytkownik zobaczy go na swoim koncie w goodie, a po uzbieraniu min. 21 zł będzie mógł wypłacić środki na dowolny rachunek bankowy - dodaje.

Planuj wydatki bardziej świadomie

Oszczędzanie i świadome kupowanie tego, czego naprawdę chcemy, może nie być łatwe, wymaga bowiem dyscypliny. Co pomaga utrzymać finanse w ryzach? Zrozumienie, jak emocje wpływają na decyzje zakupowe, może pomóc w ich kontrolowaniu.

Prosty przykład to technika, jaką jest czekanie 24 godzin przed dokonaniem większego zakupu. Może zmniejszyć impulsywność i pozwolić na przemyślane decyzje. Dzięki stosowaniu tej prostej zasady możemy zaoszczędzić miesięcznie spore kwoty – któż nie kupił pod wpływem impulsu nie do końca potrzebnych butów, gadżetów, kosmetyków. Nie oznacza to, że musimy rezygnować z serwisów czy aplikacji pozwalających na uzyskiwanie rabatów, cashbaków czy innych korzyści. Możemy jednak tego typu zakupów dokonywać bardziej świadomie.

Oszczędzanie wymaga również świadomości pułapek zakupowych. Marketing i reklama często wpływają na nasze decyzje. Nie oznacza to, że kupowanie rzeczy i usług reklamowanych, promowanych, jest złe. Lepiej po prostu podchodzić do tego typu kwestii na chłodno. Wtedy mamy większą szansę, że kupimy to, czego naprawdę chcemy. A do tego w korzystnej ofercie.

Oszczędzanie na co dzień. Znajdź pieniądze na większe wydatki

Korzystanie z aplikacji takich jak goodie będzie łatwiejsze, jeśli znajdziemy oszczędności w codziennych wydatkach. Warto w tym celu szukać oszczędności w każdy możliwy sposób. Można zacząć od bardziej świadomego wydawania.

Jak trzymać się planu na co dzień? Przygotowanie listy niezbędnych zakupów i trzymanie się jej może znacząco ograniczyć nieplanowane wydatki. Porównywanie cen, szukanie lepszych ofert, korzystanie z porównywarek cenowych czy agregatów promocji może przynieść znaczące oszczędności.

Nie bój się inwestować

Oszczędzanie nie musi ograniczać się tylko do odkładania pieniędzy na koncie oszczędnościowym czy do szuflady. Inwestowanie jest ważnym elementem budowania majątku. Podstawowe, wręcz tradycyjne opcje inwestycyjne to akcje. Inwestycje w walory firm mogą przynieść wysokie zwroty, ale wiążą się z większym ryzykiem. Obligacje są bezpieczniejszą opcją niż akcje, oferując stały dochód w postaci odsetek. Fundusze inwestycyjne pozwalają z kolei na dywersyfikację inwestycji. Często są zarządzane przez profesjonalistów.

Jeśli mówimy o finansach osobistych musimy pamiętać o tym, co będzie w nieco bardziej odległej przyszłości. Oszczędzanie na emeryturę jest jednym z najważniejszych aspektów planowania finansowego. Im wcześniej zaczniemy odkładać na emeryturę, tym lepiej.

Bardziej świadomie korzystaj ze swoich pieniędzy. Dzięki technologii

Rozwój technologii finansowych (FinTech) zrewolucjonizował sposób, w jaki zarządzamy swoimi pieniędzmi. Wykorzystanie aplikacji do zarządzania finansami osobistymi, takich jak Mint, YNAB, czy Personal Capital, pomaga w monitorowaniu wydatków, budżetowaniu oraz planowaniu inwestycji. Sięganie po aplikacje z kuponami i rabatami takimi jak pepper czy goodie, może być sposobem na bardziej świadome wydawanie pieniędzy. Z okazji warto bowiem korzystać, a umiejętne oszczędzanie sprawi, że w naszym portfelu zostanie więcej pieniędzy na to, czego naprawdę chcemy.

