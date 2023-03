Praca na boku może być dochodowa. 17 pomysłów na to, jak skutecznie dorobić w Polsce do pensji

Z powodu pogarszającej się sytuacji gospodarczej coraz większa grupa Polaków szuka dodatkowych źródeł dochodu. Z badania BIG Infomonitor wynika, że dotyczy to już blisko 31 proc. Polaków.

Ten trend jest również widoczny w serwisach ogłoszeniowych. Z danych OLX Praca wynika, że tylko w październiku ubiegłego liczba odsłon ogłoszeń oznaczonych jako praca dodatkowa przekroczyła 13 milionów.

Dziś można dorabiać na wiele sposobów, w czym bardzo pomaga Internet. Praca dodatkowa może także z czasem zamienić się w naszą główną działalność. Oto lista wybranych zajęć, którymi można zasilić dziś domowy budżet.

1. Własny sklep internetowy

Dziś, aby uruchomić własny sklep internetowy, nie trzeba porzucać pracy na etacie. Obsługą sklepu internetowego można zająć się wieczorami lub w weekendy. Dzięki łatwemu dostępowi do gotowego oprogramowania można go uruchomić nawet w jeden dzień. Warunkiem jest jednak wykupienie domeny internetowej i wybór asortymentu, który chcemy sprzedawać.

Dodatkowym ułatwieniem jest dziś możliwość skorzystania z tzw. modelu dropshippingu, który polega na współpracy z hurtowniami, które zajmują się za nas magazynowaniem i wysyłką produktów do klientów.

2. Prowadzenie bloga

Najpopularniejsze blogi tematyczne przyciągają dziś miliony czytelników, a ich autorzy zarabiają dzięki nim konkretne pieniądze. Dziś własny blog można prowadzić także za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Plusem takiej działalności jest możliwość zajmowania się blogiem w dogodnym dla nas czasie. Warunkiem takiego sposobu zarabiania jest publikowanie treści, które zainteresują szerokie grono czytelników. Otwiera to możliwość płatnej współpracy z różnymi firmami. Możemy zarabiać m.in. na polecaniu ich usług i produktów. Kolejną opcją jest publikowanie artykułów sponsorowanych.

3. Copywriting

Copywriting, czyli m.in. tworzenie tekstów i opisów produktów dla firm, to także jeden ze sposobów na zarobienie dodatkowych pieniędzy. Zapotrzebowanie na tego typu treści jest coraz większe, zwłaszcza że umożliwiają one pozycjonowanie witryn internetowych.

W serwisach z ofertami pracy jest więc coraz więcej tego typu ofert pracy od firm. Ile można zarobić na takich treściach? Za wpisy na blogach, opisy produktów i kategorii można dostać od 60 do 80 zł netto za 1 tys. znaków. Wpisy eksperckie i artykuły sponsorowane są droższe. Stawki zaczynają się od 100 zł netto za 1000 znaków, w zależności od indywidualnej wyceny.

4. Fotografowanie

Fotografowanie można z powodzeniem potraktować jako zyskowną formę dodatkowego zarobku. Wymaga to jednak odpowiedniej wiedzy, w tym m.in. udziału w specjalnych kursach i szkoleniach, a także posiadania profesjonalnego sprzętu.

Ile można w ten sposób zarobić? Na przykład cennik fotografa ślubnego w wynosi od 2,5 tys. zł do nawet 7 tys. zł i więcej. Zdjęcia można robić nie tylko na imprezach okolicznościowych. Można także sprzedawać gotowe fotografie w sieci lub oferować je agencjom fotograficznym.

5. Sprzedaż rękodzieła

Sprzedaż własnego rękodzieła, którym może być np. wyrabiana ręcznie ceramika czy biżuteria, jest również dobrym pomysłem na dorobienie do pensji. W tym przypadku stawki będą zależały do naszego talentu, kreatywności i jakości materiałów.

Ważne jest jednak umiejętne zaplanowanie kanałów sprzedaży. Możemy to robić za pośrednictwem własnego sklepu internetowego lub serwisów ogłoszeniowych. W tym wypadku plusem jest także to, że rękodzieło możemy bez obaw sprzedawać bez prowadzenia działalności gospodarczej.

7. Obsługa mediów społecznościowych

Zarządzanie mediami społecznościowymi to kolejny przykład pracy dodatkowej, którą można wykonywać z domu, wykorzystując do tego celu komputer i smartfona. Za prowadzenie firmowych profili np. na Facebooku czy Instagramie można zarobić, w przypadku mniejszych firm, od 1500 zł miesięcznie. Z kolei w przypadku sklepów internetowych te kwoty wynoszą od 2,5 tys. zł do ponad 5 tys. zł miesięcznie.

8. Korepetycje i kursy online

Ten rodzaj pracy dodatkowej dotyczy osób, które posiadają wiedzę z określonych przedmiotów, np. matematyki lub dobrze znają języki obce.

Korepetycji można udzielać, nie wychodząc z domu, np. korzystając z komunikatora Skype. Stawki zależą od rodzaju korepetycji. Na przykład korepetycje z języka angielskiego kosztują co najmniej 70 zł za 45 minut.

Jeśli jesteśmy ekspertami w określonej dziedzinie, możemy także stworzyć własne kursy w formie wideo czy e-booków, a następnie sprzedawać je za pośrednictwem naszego bloga lub sklepu internetowego.

9. Sprzątanie

Sprzątanie nie wymaga dodatkowych kwalifikacji. To zajęcie dla każdego. Stawki, w zależności od rodzaju pracy, wahają się dziś od 25 zł za godzinę sprzątania.

Jeżeli traktujemy sprzątanie jako pracę dorywczą, możemy skorzystać z działalności nierejestrowanej, pod warunkiem że uzyskany przez nas przychód w ciągu miesiąca nie przekracza minimalnego wynagrodzenia brutto. W 2022 roku było to 1505 zł.

10. Przewóz osób

Przewóz osób to dziś popularny sposób na dorobienie do pensji. Polacy coraz chętniej korzystają z usług takich firm jak Uber czy Taxify. Kierowcy, którzy z nimi współpracują i jeżdżą od 20 do 40 godzin tygodniowo, mogą zarobić co najmniej 5 tys. zł miesięcznie. Tę formę pracy dorywczej można wykonywać także wieczorami lub w weekendy.

11. Opieka nad dziećmi lub osobami starszymi

Opiekę nad dziećmi czy osobami starszymi można potraktować jako dorywcze zajęcie. Stawki za godzinę pracy opiekunki nad dzieckiem zaczynają się dziś od kilkunastu złotych i mogą sięgać nawet 100 zł, w dodatku nie ma górnej granicy wynagrodzenia. Z kolei miesięczne wynagrodzenie dla opiekuna osoby starszej wynosiło w ubiegłym roku średnio 3 200 zł brutto.

12. Prowadzenie zajęć fitness

Aby zostać trenerem fitness, trzeba skończyć specjalny kurs. Zdobycie tytułu instruktora sportu o specjalności instruktor fitness kosztuje dziś około 1490 zł. Stawki oferowane instruktorom zależą od doświadczenia instruktora i klubu, a także od wielkości miasta. Przeciętnie wynoszą ok. 40-60 złotych za godzinę zajęć.

13. Wyprowadzanie psów

Ta praca dorywcza zarezerwowana jest głównie dla osób, które kochają zwierzęta. W tym wypadku znalezienie klientów nie powinno być trudne, z reguły wystarczy rozwieszenie swojego ogłoszenia na osiedlu. Na jaką stawkę może liczyć dziś osoby wyprowadzające psy? Koszty spacerów są zwykle ustalane indywidualne z właścicielem zwierzęcia, ale z reguły wynoszą ok. 50 zł za spacer.

14. Wykonywanie tłumaczeń

Tłumaczenia to pomysł na pracę dodatkową wyłącznie dla osób, które biegle posługują się jakimś językiem obcym. Stawki różnią się w zależności od języka tłumaczenia i rodzaju tekstu. Prosty dokument tłumaczony na angielski lub niemiecki to dziś ok. 35 do 45 zł za stronę. Z kolei stawki tłumacza przysięgłego np. w języku fińskim wynoszą ponad 110 zł za stronę tłumaczenia.

15. Pieczenie ciast

Popularnym sposobem na dorobienie do pensji jest także pieczenie ciast. Co ważne, nie trzeba być dyplomowanym cukiernikiem, aby piec ciasta. Zarobki w tym wypadku są jednak uzależnione od naszego talentu i rodzaju zamówienia. Przy tej pracy dorywczej powinniśmy także posiadać aktualną książeczkę Sanepidu. Ile można zarobić, piekąc ciasta? Na przykład na upieczeniu jednego tortu możemy zarobić średnio około 100 zł.

17. Statystowanie

Zarobki statysty w filmie lub reklamie zaczynają się od 40 do 90 zł za dzień zdjęciowy, jednak wynagrodzenie specjalistów zatrudnionych w agencjach aktorskich może dziś sięgać 200 zł za dzień zdjęciowy.

W tym wypadku ważne jest także to, że aby zostać statystą, nie musimy mieć ukończonych studiów aktorskich. Wystarczy, że zarejestrujemy się do agencji aktorskiej lub poszukamy zleceń na własną rękę. W tej pracy dodatkowej liczy się jednak nasza dyspozycyjność. Jeden dzień zdjęciowy może trwać nawet cały dzień.

