Pracujesz zdalnie? Dostaniesz zwrot kosztów. Ale fiskus przypilnuje, by nie były zbyt wysokie

Komu i ile się należy?

Z kolei o tych pracownikach, których jest obecnie najwięcej w firmach - czyli pracujących w systemie hybrydowym (trochę w domu, trochę w biurze) - ustawa nie mówi wprost. Im pracodawcy będą musieli zapłacić, ale tylko proporcjonalnie do czasu spędzonego na pracy w domu.

Wojciech Piotrowski, dyrektor w zespole Global Mobility Services w KPMG podaje przykład, że laptop o mocy 65W, który jest używany przez 8 godzin dziennie, zużyje ok. 0,52 kWh energii dziennie, co przy cenie 0,99 zł za kWh daje dzienny koszt 0,51 zł. W ciągu miesiąca - jeśli założymy, że w miesiącu są 22 dni robocze - daje to łącznie kwotę 11,22 zł.