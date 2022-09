Resort klimatu rozsyła pieniądze na dodatek węglowy. Pojawił się inny problem

Z informacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska wynika, że pierwsza transza na dodatek węglowy wynosi 9,5 mld zł ( pieniądze na ten cel zapewnił m.in. Narodowy Bank Polski ). Fundusze te trafią do samorządów, jak tylko zaksięgują je urzędy wojewódzkie, choć gminy już dziś mierzą się z kolejkami mieszkańców .

Dodatek węglowy. Zapotrzebowanie przekracza budżet

Twórcy ustawy zabezpieczyli się na taką ewentualność jednak w taki sposób, który nie spodoba się Polakom. Otóż, zgodnie z zapisami dokumentu, jeżeli wykorzystanie zaplanowanych pieniędzy wyniesie więcej niż 95 proc. z 11,5 mld zł, to kwota wypłacanego dodatku ma być obniżona. Obniżenie to ma być proporcjonalne na tyle, by łączna wysokość wypłat dodatku węglowego była równa maksymalnemu limitowi.