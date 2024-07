Słaby rubel służy Putinowi. Są nowe dane o dochodach Kremla z ropy naftowej

Dochody do rosyjskiego budżetu z przemysłu naftowego w czerwcu 2024 r. były o 50 proc. wyższe niż przed rokiem - obliczył Bloomberg. Podatki związane z ropą wyniosły w ubiegłym miesiącu 590,6 mld rubli (6,7 mld dolarów). Dla porównania rok wcześniej było to 402,8 mld rubli. Resort finansów podaje, że całkowite przychody z gazu i ropy wzrosły natomiast o 41 proc. do 746,6 mld rubli.