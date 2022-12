Oczy całego świata zwrócone na USA. Kluczowa decyzja także dla polskiego złotego

Inflacja CPI w USA w listopadzie 2022 r. zwolniła do 7,1 proc. rok do roku z 7,7 proc. w październiku (konsensus wynosił 7,3 proc.), a inflacja bazowa do 6,0 proc. r/r. Miesiąc do miesiąca odnotowano wzrost inflacji CPI o 0,1 proc., a inflacja bazowa (CPI z wyłączeniem cen żywności i energii) wzrosła o 0,2 proc. m/m, podczas gdy oczekiwano, że obydwa indeksy wzrosną o 0,3 proc. m/m.